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وزيرة الدفاع: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود أفضّل أن أذهب إلى بيتي"

5
JULY
2020
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أكدت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر أن "الحكومة باقية وهي مستمرّة في عملها"، مشيرة إلى أنه "إذا أراد مجلس النواب تغييرها فهو القادر على اتخاذ القرار"، وأضافت: "من حق المجلس إسقاط الحكومة إذا أراد ذلك ونحن لم نأتِ كي نبقى ونقوم بواجباتنا بشكل كامل ولا نقبل بأن نمرّ بفترة شلل".


وفي حديث عبر قناة "الجديد" رأت عكر أننا "وصلنا إلى مرحلة يجب أن نأخذ خطوات أكثر جرأة ونأمل عدم توقف ما نعمل عليه"، وقالت: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود أفضّل أن أذهب إلى بيتي".


واعتبرت عكر أنّ "محاكمة الفاسدين هو موضوع قضائي ومن يمدّ يده إلى المال العام يجب أن يُحاسب"، وأضافت: "نحن اتينا لتحقيق مطالب الناس ونعمل بجهد لمنع تدخل الطبقة السياسية في قراراتنا. لن نصل إلى مرحلة يجوع فيها الشعب اللبناني وتنقطع فيها الكهرباء".


وأعلنت أنّ "تعيين مجلس إدارة كهرباء والهيئة الناظمة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل"، وتابعت: "هناك شركتان للتدقيق في حسابات مصرف لبنان وشركة للتدقيق الجنائي على جدول أعمال مجلس الوزراء أيضاً".


وأوضحت أن "إطلاق مناقصة الخلوي ووضع دفتر الشروط على طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين"، مشيرة إلى أنه "العمل قائم على إلغاء أو دمج المجالس والهيئات والصناديق والمباني المستأجرة من أجل تحقيق وفر للدولة".


وأكّدت عكر أنها "المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة ولم تتوقف"، مشيرة إلى أنّها "فتح المطار ساعد في تخفيض سعر صرف الدولار واتصلت صباح اليوم بحاكم مصرف لبنان وقال إنّ مصرف لبنان يساهم في تأمين استقرار الأسعار".

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