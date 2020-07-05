المشرفية: مهما اشتدّت الأزمات يبقى لبنان وطن الفرح والحياة

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غرّد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية عبر حسابه على تويتر قائلاً: "هذا لبناننا!

شكر من القلب الى لجنة "مهرجانات بعلبك الدولية" على فسحة الحب والعمل الفني المتكامل الرائع بقيادة المايسترو هاروت فازيليان مع الاوركسترا اللبنانية الفيلهارمونية والموسيقيين، والفنان رفيق علي احمد، وجان لوي مانغي على السينوغرافيا وباسم كريستو الاخراج، وجوقة الجامعة الانطونية وسيدة اللويزة والصوت العتيق، و ال LBC وكل من نقل هذا الحدث الفني".

‫وأضاف: "مهما اشتدّت الأزمات يبقى ⁧‫لبنان وطن الفرح والحياة، وسنعيد معاً أمجاده ومهرجاناته و ⁧‫السياحة فيه، لاننا تحت سقف النجوم كلنا واحد".