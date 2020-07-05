بعلبك، مدينة الشمس .. تضيء لبنان

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اتّجهت أنظار اللبنانيين عند الساعة التاسعة من مساء ليل الأحد نحو معبد باخوس في قلعة بعلبك، حيث علت موسيقى حفل "صوت الصمود" في مشهد يحمل رسالة أمل بغد أفضل.



وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "بعلبك الليلة. لبنان الحضارة الذي نفتخر به. شكرًا من القلب إلى كل من أعدّ وشارك وساهم في هذا الحفل".



فيما كتب عضو تكتل لبنان القوي النائب إدي معلوف: "لبنان يلي من حبّو".



ورأى النائب جورج عطاالله أن "في الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير يبقى الأمل بغد أفضل، ويبقى الاتكال على شعب يأبى الانكسار… وكطائر الفينيق لا بد أن ينفض عنه الرماد".