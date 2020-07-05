كارثة داخل بئر في طرابلس .. 5 وفيات!

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس، أن فرق البحث والإنقاذ في "الجمعية الطبية الإسلامية" وفرق الدفاع المدني، انتشلوا جثتين من بئر تجميع المياه في محلة أبي سمراء، هما الشخصين المتبقيين من الخمسة الذي سقطوا في البئر، واللذان لم تعرف هويتاهما بعد.



وكان أربعة أشخاص يعملون على تنظيف البئر الذي يبلغ عمقه 11 مترا، فسقطوا فيه، وعندما حاول شخص خامس مساعدتهم سقط معهم، وانتشل المنقذون في وقت سابق جثث 3 منهم من التابعية السورية، وهم: ع. ي. (32 عاما)، م. غ. (28 عاما) والدكتور ع. ش. د. (50 عاما) الذي سقط معهم حين حاول مساعدتهم.