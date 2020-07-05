living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان للديار : قمنا بواجبنا والكرة اليوم في ملعب الحكومة لحسم الخيار الذي يحمي المودعين

5
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال النائب ابراهيم كنعان ان الهدف من عمل اللجنة لجنة المال والموازنة هو توحيد الموقف اللبناني لتحريك المفاوضات الجارية ولكيلا تضيع فرصة التمويل من صندوق النقد الدولي. وشدد على ان التقرير الذي توصل اليه ينص على اربعة خيارات تجمع موقف مصرف لبنان مع الحكومة وتقلص الثغر لافتا الى ان هذا التقرير اصبح في عهدة المجلس والكرة اليوم عند الحكومة.

وتابع كنعان ان في هذا الموضوع، يجب على الحكومة حسم الرؤية والخطة التي تحمي المودعين من اي اقتطاع في وقت ان المجلس النيابي هو من يوافق على اي قرض يأتي الى لبنان، سواء من صندوق النقد الدولي او من اي جهة اخرى. واشار النائب كنعان الى ان المجلس النيابي حريص على اموال المودعين، ويرى انه يجب ان تكون هناك معالجة جدية للخسائر، ليس عبر صناديق غير قابلة للتحقيق طرحتها الحكومة.

من هنا، قال النائب كنعان ان صندوق النقد الدولي تكلم عن توحيد الموقف مع المجلس النيابي مشددا على ان الصندوق هو الملاذ الاخير لخلاص لبنان. وعليه، رأى كنعان ان لا لزوم لمزيد من التأخير، مضيفا : «فلنذهب باتجاه مشروع متكامل ليتم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على هذا الاساس».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout