الجيش الروسي يرسل {تعزيزات مفاجئة} إلى دير الزور

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أرسل الجيش الروسي، أمس، قافلة عسكرية ضخمة إلى دير الزور شرق سوريا، وسط حديث معارضين سوريين عن احتمال حصول مواجهة مع ميليشيات تدعمها إيران قرب حدود العراق، في وقت ارتفع إلى 7675 عدد الآليات التركية المنتشرة في شمال غربي سوريا، إضافة إلى 11 ألف جندي.



وذكرت شبكة «دير الزور 24» الإخبارية المحلية، أن «رتلين عسكريين روسيين دخلا، فجر الجمعة، إلى مدينة دير الزور، قادمين من ريف محافظة الرقة»، مشيرة إلى أنّ حوالي 60 سيارة عسكرية، بينها شاحنات كبيرة، دخلت إلى معسكر الطلائع بمدينة دير الزور. وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، بدخول رتل عسكري روسي ثالث إلى دير الزور خلال أقل من 24 ساعة، يضم ما يقارب 30 سيارة عسكرية.



يشار إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها رتل عسكري كبير إلى هذا العمق في مدينة دير الزور.