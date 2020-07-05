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الأنباء الكويتية: أكد وزير الداخلية محمد فهمي ان الحكومة باقية ومستمرة، وان تعليمات الرئيس حسان دياب هي التماسك والعمل المنتج، وقال: كل الطبخ الجاري إعداده سيبقى نيئا ولن ينضج، ولا بديل عن هذه الحكومة لأن من ستأتي بعدها ستصطدم بذات العقبات والمشكلات.

كما نفى وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار استقالة أي من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أنه لا مانع لدى أي منهم من تغيير حكومي. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن نجار قوله «لم يقدم أحد من أعضاء الحكومة استقالته، بل حملت المداخلات تساؤلات حول جدوى الاستمرار في ظل عدم الإنجاز».





وأضاف «إن أحدا منا لا يعتبر الحكومة أكلة طيبة، وهي باتت تشكل حملا كبيرا علينا مع تحميلنا وزر عشرات السنوات وما فيها من سياسات أوصلت البلد إلى شفير الهاوية والوضع المزري الذي نعيش».





وتابع «إذا كان التغيير الحكومي يؤدي بالبلاد نحو الأفضل وهناك بدائل عن هذه الحكومة فلا مانع لدى أحد بذلك وهو ما أكد عليه (رئيس مجلس الوزراء) الرئيس حسان دياب نفسه».





في السياق عينه، نفت مصادر التيار الوطني الحر الكلام عن تسوية منجزة تعيد الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وهذا ما يتناغم مع تغريدة لرئيس التيار جبران باسيل باللهجة العامية وفيها: انا قلت بـ 14 شباط أنها راح تكون طويلة وصعبة، وتاني شي ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات، وخلصنا من التسوية، وقديش دفعنا ثمنها، واهم شي اليوم الحكومة تعملها إصلاحات والمجلس يقرها والحاكم يضبط الدولار.