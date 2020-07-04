الجمارك توضح حقيقة الصورة المنتشرة!

A + A -

أصدرت المديرية العامة للجمارك اللبنانية، البيان الآتي:

"تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسجلة عن رتل من الشاحنات والصهاريج، وأطلقت تصريحات عن أن هذه الشاحنات تنقل البضائع تهريبا عبر الحدود اللبنانية.

يهم المديرية العامة للجمارك أن توضح بأن الخبر عار عن الصحة، وتبين بعد البحث عن مصدر الصورة المنشورة على إحدى هذه المواقع بأن المقطورات والصهاريج ليست في لبنان بل منسوبة لإحدى الدول العربية.

كما تؤكد المديرية العامة بأنها تقوم بممارسة مهامها وواجباتها على صعيد مكافحة التهريب في الداخل، وتنسق مع قيادة الجيش في ما خص المعابر الحدودية.

لذلك اقتضى التوضيح منعا لتضليل الرأي العام".