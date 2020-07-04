أخر مستجدات الإصابات بكورونا في مستشفى الحريري!

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عن "وجود 13 مصابا بفيروس "كورونا" داخل المستشفى قيد المتابعة، بينهم حالة حرجة واحدة".



واشار التقرير إلى أن "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بلغ 317 فحصا، وعدد المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الموجودين داخل المستشفى للمتابعة بلغ 13 مريضاً".



ولفت إلى أن "عدد الحالات المشتبه فيها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة 8 حالات، وعدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة صفر"، فيما مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه بلغ 246 حالة شفاء".



