"ولعت" بين النائبين خوري ونصار!

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رد نائب تكتل "الجمهورية القوية" أنيس نصار على تصريح لنائب تكتل "لبنان القوي" سليم خوري أن "التيار لا يمكنه التخلي عن وزارة الطاقة بعد الانجازات التي قام بها وزراءه"، فكتب معلقاً: "النائب الاورونجي في حزب البواخر سليم خوري: لا نستطيع ان نتخلى عن وزارة الطاقة لاي حزب اخر بعد كل الانجازات التي قمنا بها حتى لا ينسبوا نتيجة هذه الانجازات له. 700 حالة انتحار غدا. هودي الهبل يللي انتخبوك وعملوك نايب في جزين".

وبدوره جاء الرد على الرد من قبل النائب خوري على تغريدة نصار، فكتب: "انيس كنت بتمنى انك ما تبني تهجمك على كلام منقول بيفتقد للدقة وتراجع سياق حديثي، مع العلم انو وزارة الطاقة تتعاطى بملفات عديدة غير ملف الكهربا اللي صار معروف مين معرقلو وليش. اما بالنسبة لطريقة توجهك لأهلي بجزين فأكيد أكيد ما رح انزل لمستواك!"