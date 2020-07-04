حزب الله: ما أقدمت عليه جريدة الشرق الأوسط خدمة مباشرة لأميركا وإسرائيل والساعين للفتنة المذهبية

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ندد "حزب الله" في بيان ب"الإساءة البالغة، التي أقدمت عليها جريدة الشرق الأوسط السعودية، باستهدافها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني - حفظه الله"، معربا عن "استنكاره الشديد، للتطاول على هذه المرجعية الدينية الكبيرة، وما تمثله من قيمة ومكانة عظيمة في وجدان المسلمين ومعتقداتهم، والتي طالما شكلت صمام أمان للعراق العزيز، وعاملا أساسيا في حفظ وحدته الوطنية واستقراره السياسي، وكان لفتواه الشهيرة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، الدور الأساس في تحرير العراق".

وإذ أسف أن "تنحدر الصحيفة إلى هذا المستوى المشين من التطاول على إحدى أهم المرجعيات في العالمين العربي والإسلامي"، أكد أنه "لا يمكن لأحد أن ينال من عظمة هذا الموقع الشريف ودوره التاريخي الكبير".

وختم "إن ما أقدمت عليه الصحيفة المذكورة، ومن يقف وراءها، يقدم خدمة مباشرة لأعداء الأمة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الاميركية والعدو الصهيوني، وكل الساعين إلى إثارة الفتن والانقسامات الدينية والسياسية وخلق الفوضى والاضطرابات الاجتماعية"، داعيا "الشعب العراقي العزيز، إلى مزيد من وحدة الكلمة والوعي والتماسك، والعمل على تحقيق أهدافه في التحرر والاستقلال الحقيقي".