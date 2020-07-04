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‏"التوحيد العربي" لجنبلاط: مَن قبض عشرات ملايين الدولارات هو مَن يريد تخريب الجبل

4
JULY
2020
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صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي التوضيح التالي:

خلال زيارة له الى منزل الشيخ المرحوم علي زين الدين أطلق السيد وليد جنبلاط بعض الإتهامات الباطلة كعادته بحق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، لذا يهمنا توضيح الآتي:
أولاً: إن مَن يريد أن يخّرب الجبل يا سيد جنبلاط هو الذي قبض عشرات ملايين الدولارات ليوصل لبنان الى الفتنة الشهيرة في ٧ أيار.
ثانياً: إن الذي يريد أن يخرّب الجبل هو الذي يقتل أبنائه كما حصل في قبرشمون.
ثالثاً: إن الذي يريد أن يخّرب الجبل هو الذي يفتعل كل يوم مشكلة للدروز مع الآخرين، وبعد أن فشلت كل مشاكلك في تحريض الأجواء قد ارتدّيت الى الداخل لتحرض علينا.
الفرق بيننا وبينك بسيط نحن حريصون على الجبل بكل أبنائه، أما أنت فحرصك هو على موقعك ومكاسبك حتى لو كلفك ذلك حرق الجبل.
لم نكن نريد أن نرد على كلامك خاصة وأنه أتى في مناسبة تعني الجميع وهي وفاة الشيخ علي زين الدين وفي بيته الذي كان بيتاً لكل الدروز. ولكن هذه هي عاداتك تستغل المناسبات وتستغل بعض الطيّبين بإطلاق مواقف أصبحت تثير السخرية والقرف.
ولكن إطمئن يا سيد جنبلاط فإن الجبل في أيدٍ أمينة في أيدي مشايخه وأهله ومَن يريد الفتنة معروف، ولكن نتعهّد أمام الجميع بأن اليد الذي ستعبث بأمن الجبل أو بكرامة أهله أو بتكاتفهم في هذه الظروف الأليمة والصعبة ستقطع.
والسلام على من إتّبع الهدى.

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