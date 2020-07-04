هكذا توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية

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سجَّل لبنان اليوم السبت 4 تمّوز 2020، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا (14 من المقيمين و11 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي 1855 إصابة.

وتوزَّعت الإصابات على المناطق اللبنانية على الشكل التالي:

- طريق الجديدة (بيروت) 3 إصابات

-كورنيش المزرعة (بيروت) 1 إصابة

- حارة حريك (بعبدا) 4 إصابات

- الأوزاعي (بعبدا) 3 إصابات

- قيد التحقيق ( بعبدا) 1 إصابة

- مار مخايل بنابيل (المتن) 4 إصابات

- قيد التدقيق (المتن) 1 إصابة

- جدرا (الشوف) 1 إصابة

- سهيلة (كسروان) 1 إصابة

- شتورا (زحلة) 1 إصابة

- تعلبايا (زحلة) 2 إصابات

- عيناتا (بنت جبيل) 2 إصابات

- حاريص (بنت جبيل) 1 إصابة.