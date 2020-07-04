تعميم من نقابة الصرافين إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة أ

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إستمارة بيع الدولار الأميركي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين من الدولار. يطلب التقيد بما يلي:

الأفراد: اللبنانيون فقط

1- راتب الخدم الأجنبي المنزلي:

حد أقصى 300 دولار. مرة شهريا تسدد بتحويل إلكتروني.

- صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم.

- صورة التحويل الالكتروني.

- صورة عن الإقامة صالحة.

- حضور الكفيل شخصيا.

- صورة هوية الكفيل.

- رقم الهاتف الخلوي للكفيل.

2- قسط طالب جامعي لبناني موجود خارج لبنان:

حد أقصى من القسط المستحق لكل طالب 2500 دولار.

- صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.

- صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة.

- صورة عن إيصال تسديد آخر قسط.

- صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

3- تسديد قسط منزل في لبنان:

حد أقصى 1000 دولار. مرة شهريا.

- صورة عن عقد الشراء مصدق حسب الأصول.

- صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة.

- صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.

- صورة بطاقة هوية تاجر البناء/ المالك.

- حضور صاحب القرض شخصيا.

4- أجار سكن الطالب اللبناني خارج لبنان:

حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.

- صورة عقد إيجار السكن مصدق حسب الأصول.

- صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك.

- صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر.

- صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

- صورة بطاقة الطالب الجامعية.

الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.

يطلب تأمين المستندات التالية:

- سجل تجاري.

- إذاعة تجارية.

- شهادة تسجيل في وزارة المالية.

- هوية صاحب الشركة.

- هوية المفوض بالتوقيع.

- رقم الهاتف الإرضي.

- وجهة إستعمال الأموال.

- صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج (Pro Forma).

- صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج.

- صورة عن آخر طلبية بضاعة (Pro Forma) من شركة محلية.

- صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.

ملاحظات:

1- إخراج القيد غير مقبول في جميع المعاملات المذكورة أعلاه.

2- لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشرة.

3- هذا التعميم يلغي التعميم رقم 5 تاريخ 23/6/2020".