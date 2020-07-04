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تعميم من نقابة الصرافين إلى شركات ومؤسسات الصرافة فئة أ

4
JULY
2020
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إستمارة بيع الدولار الأميركي المدعوم من البنك المركزي لتأمين حاجات المواطنين من الدولار. يطلب التقيد بما يلي:

الأفراد: اللبنانيون فقط
1- راتب الخدم الأجنبي المنزلي:
حد أقصى 300 دولار. مرة شهريا تسدد بتحويل إلكتروني.
- صورة عن الباسبور الخاص بالخادمة أو الخادم.
- صورة التحويل الالكتروني.
- صورة عن الإقامة صالحة.
- حضور الكفيل شخصيا.
- صورة هوية الكفيل.
- رقم الهاتف الخلوي للكفيل.

2- قسط طالب جامعي لبناني موجود خارج لبنان:
حد أقصى من القسط المستحق لكل طالب 2500 دولار.
- صورة عن بطاقة الطالب الجامعية.
- صورة عن جدولة الأقساط المتوجبة.
- صورة عن إيصال تسديد آخر قسط.
- صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.

3- تسديد قسط منزل في لبنان:
حد أقصى 1000 دولار. مرة شهريا.
- صورة عن عقد الشراء مصدق حسب الأصول.
- صورة عن جدولة الدفعات المتوجبة.
- صورة عن إيصال تسديد آخر دفعة.
- صورة بطاقة هوية تاجر البناء/ المالك.
- حضور صاحب القرض شخصيا.

4- أجار سكن الطالب اللبناني خارج لبنان:
حد أقصى 1000 دولار وبحسب الدولة.
- صورة عقد إيجار السكن مصدق حسب الأصول.
- صورة آخر إيصال تم تسديده إلى المالك.
- صورة الإقامة أو فيزا الدراسة على جواز السفر.
- صورة بطاقة هوية المعيل في لبنان.
- صورة بطاقة الطالب الجامعية.

الشركات: لتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بإستثناء التي تضمنتها السلة الغذائية المقررة من قبل وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
يطلب تأمين المستندات التالية:

- سجل تجاري.
- إذاعة تجارية.
- شهادة تسجيل في وزارة المالية.
- هوية صاحب الشركة.
- هوية المفوض بالتوقيع.
- رقم الهاتف الإرضي.
- وجهة إستعمال الأموال.
- صورة عن آخر طلبية بضاعة من الخارج (Pro Forma).
- صورة عن إشعار آخر حوالة مصرفية إلى الخارج.
- صورة عن آخر طلبية بضاعة (Pro Forma) من شركة محلية.
- صورة عن إيصال آخر دفعة إلى شركة محلية.

ملاحظات:
1- إخراج القيد غير مقبول في جميع المعاملات المذكورة أعلاه.
2- لا يستفيد من الخدمات المذكورة أعلاه من هم دون سن الثامنة عشرة.
3- هذا التعميم يلغي التعميم رقم 5 تاريخ 23/6/2020".

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