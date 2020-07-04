دياب التقى وفدًا من نواب البقاع وتم البحث بموضوع نفق بيروت - البقاع

A + A -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسن دياب اليوم وفدًا من نواب البقاع ضم: الوزير السابق عبد الرحيم مراد، سليم عون، سيزار المعلوف، محمد القرعاوي والوليد سكرية، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتحدث مراد باسم الوفد بعد اللقاء قائلًا: "زرنا دولة رئيس الحكومة للبحث بموضوع نفق بيروت - البقاع وموضوع الطريق الدولية التي تربط بيروت بالبقاع. تدارسنا الموضوعين مع الرؤساء الثلاثة، دولة الرئيس دياب متحمس للمشروعين وكذلك الأمر رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي إن لجهة الطريق الدولية التي يجب تأمين مبلغ مالي لإصلاحها وترميمها قبل فصل الشتاء المقبل، أو لجهة نفق بيروت - البقاع المخصص لمرور السيارات وقطار سريع. هناك نقاش حول الجهة التي ستتبنى المشروعين على نظام BOT. وفي هذا الإطار التقينا السفير الصيني الذي أبدى استعداد بلاده تنفيذ أي مشروع يحتاجه لبنان، من أنفاق وطرقات وكهرباء ومشاريع أخرى. ونشكر الصين على هذا التعاون، كما نرحب بأي دولة أخرى تبدي الاستعداد لمساعدة لبنان على إنشاء مشاريع إنمائية على نظام BOT."