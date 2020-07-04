living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف منفذي عمليات سلب وملاحقة ثالث

4
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ الاتي: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح من داخل محال تجارية ومحلات تحويل الأموال ضمن مناطق مختلفة في محافظات بيروت، جبل لبنان والجنوب، من قبل عصابة مجهولة الهوية، وكان آخرها عملية سلب محل لتحويل الأموال بتاريخ 16-6-2020 في محلة دوحة عرمون.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم: ف.ح. (مواليد العام 1980، لبناني)، س.د. (مواليد العام 1983، فلسطيني)، وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة واحتيال.

بتاريخ 28-6-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت القوة التابعة للشعبة بعملية نوعية ومتزامنة من توقيفهما، الأول في محلة خلدة والثاني في محلة القاسمية على متن سيارة نوع "اودي".

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يشكلان بالاشتراك مع شخص ثالث عصابة سلب بقوة السلاح، وبتنفيذهما أكثر من 13 عملية سلب من محال تجارية ومحلات تحويل الأموال في المناطق التالية: صيدا، صور، البص، الحسبي- صيدا، الأولي، دوحة عرمون، عرمون، الرحاب، السفارة الكويتية، الدكوانة- سد البوشرية، الجديدة، العدلية وصبرا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout