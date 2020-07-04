توقيف منفذي عمليات سلب وملاحقة ثالث

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ الاتي: "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح من داخل محال تجارية ومحلات تحويل الأموال ضمن مناطق مختلفة في محافظات بيروت، جبل لبنان والجنوب، من قبل عصابة مجهولة الهوية، وكان آخرها عملية سلب محل لتحويل الأموال بتاريخ 16-6-2020 في محلة دوحة عرمون.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم: ف.ح. (مواليد العام 1980، لبناني)، س.د. (مواليد العام 1983، فلسطيني)، وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة واحتيال.

بتاريخ 28-6-2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت القوة التابعة للشعبة بعملية نوعية ومتزامنة من توقيفهما، الأول في محلة خلدة والثاني في محلة القاسمية على متن سيارة نوع "اودي".

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يشكلان بالاشتراك مع شخص ثالث عصابة سلب بقوة السلاح، وبتنفيذهما أكثر من 13 عملية سلب من محال تجارية ومحلات تحويل الأموال في المناطق التالية: صيدا، صور، البص، الحسبي- صيدا، الأولي، دوحة عرمون، عرمون، الرحاب، السفارة الكويتية، الدكوانة- سد البوشرية، الجديدة، العدلية وصبرا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.