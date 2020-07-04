تحرك لأصدقاء ترامب في لبنان باتجاه السفارة الأميركية.. وهذا ما طالبوا به

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نفذ "أصدقاء دونالد ترامب في لبنان"، تحركا في ساحة عوكر في اتجاه سفارة الولايات المتحدة الأميركية، للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1559، وسط انتشار لعناصر الجيش والقوى الأمنية، الذين قطعوا الطريق المؤدية الى السفارة بالأسلاك الشائكة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والأميركية، وسلموا ممثل السفارة رسالة شكر للمواقف الأميركية الداعمة للبنان والجيش، مطالبين الولايات المتحدة ب "المساعدة في تطبيق القرارات الدولية ولا سيما 1559". واعتبروا أن "لا خلاص للبنان إلا بتطبيق هذه القرارات وحل الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الجيش، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كل الأراضي".

وطالبوا ب "إلغاء معادلة جيش شعب مقاومة، وتحويلها الى معادلة وطن شعب جيش، ومساعدة لبنان للخروج من الوضع الاقتصادي الذي يتخبط به، واستكمال ترسيم الحدود مع سوريا وإقفال المعابر غير الشرعية".