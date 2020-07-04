رسالة من النائب السابق نبيل نقولا إلى رئيس الحكومة.. وهذا ما جاء فيها

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وجه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، جاء فيها:



"تأملنا خيرا من مجيئك إلى رئاسة السلطة التنفيذية. لقد تأملنا بأن اللبناني ستعود له حقوقه من خلال حكومتكم التي ادعت بأنها خارج عن سلطة الفاسدين، والمحاصصة. إن ما نشهده اليوم، وكأن الأمور لم تتغير. الفساد والفاسدون ما زالوا يمعنون بالبلد فسادا، والرشوة ما زالت تنتشر كالنار في الهشيم".



وتابع: "دولة الرئيس طلبت منك تطبيق القانون، وإعادة الحق المسلوب منذ 60 عامًا إلى أصحابه، وقد حوّلتني إلى مستشارك مشكورا، لكن لم يحصل شيء رغم أن الوزير السابق للمال قد أعطى الأمر إلى دوائره من أجل شطب الإشارات، لكن وزير الأشغال الحالي يرفض استقبالنا، وما زال يرفض كسابقه شطب الإشارات لا أحد يعلم لماذا. إذا كانت هناك نية من أجل شحذ الأموال من سيدر اشطب هذا المشروع".



وختم نقولا: "أعتذر دولة الرئيس لأنني أخاطبكم من خلال الإعلام لأنني لا أريد أن أكون شاهد زور أمام من أوكلني أمره".