انهيار تاريخي للعملة الإيرانية مقابل الدولار!

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سجل الريال الإيراني انهياراً تاريخياً جديداً في معاملات اليوم في السوق السوداء بواقع 207 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.

وسجل الريال الإيراني أدنى مستوى له في التاريخ الاقتصادي للبلاد، مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، وذلك على الرغم من ضخ البنك المركزي ملايين الدولارات في السوق.

وبدوره، أفاد موقع روسيا اليوم الاخباري أنه جرى تداول الدولار في معاملات صباح اليوم السبت عند 207 آلاف، فيما كان الخميس نهاية الأسبوع الفائت 189.5 ألف ريال، بينما السعر الرسمي له على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي 42 ألف ريال للدولار.

وتطرح عدة أسباب لهبوط العملة الإيرانية اخيراً، من بينها نقص العملة الأجنبية، نظراً للانخفاض الشديد في صادرات النفط، وتوقف أو انخفاض الصادرات مع دول الجوار، نظرا للإغلاق الجزئي للحدود بسبب فيروس كورونا، كما ساهم اخيراً قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة تعاون طهران مع المفتشين الدوليين في تراجع العملة الوطنية.

ويقول الرئيس الإيراني حسن روحاني ومحافظ البنك المركزي إنَّ عدم الاستقرار في سوق العملات مؤقت وعابر.

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