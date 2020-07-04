البستاني زار وزير التربية وتناول البحث مجمل القضايا التربوية لا سيما تلك المتعلقة بمدارس الشوف

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زار النائب الدكتور فريد البستاني معالي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في مكتبه في الوزارة، وكان برفقته مستشارته القانونية المحامية جوديت التيني وأمين عام جمعية المعلم بطرس البستاني الأستاذ حبيب البستاني.

وقد تناول البحث مجمل القضايا التربوية لا سيما تلك المتعلقة بمدارس الشوف والخطر المحدق بها نتيجة الوضع المالي والاقتصادي المتردي، والذي انعكس سلبا على قدرة الأهالي على سداد أقساط أبنائهم، ووضع المدارس أمام مسؤوليات لا يمكنهم تحملها بالنسبة للإيفاء بمستحقات المعلمين والجسم التربوي، مما ينذر بخطر إقفال هذه المدارس ووضع الاف الطلاب في الشارع.

كذلك تطرق البحث إلى الوجه التربوي والوطني للمعلم بطرس البستاني الذي كان أول من أنشأ مدرسة وطنية في منتصف القرن التاسع عشر، وجرى التداول في الطلب المقدم من "جمعية المعلم بطرس البستاني " إلى وزارة التربية والقاضي بتسمية المدارس الرسمية ب " المدارس الوطنية ".

وقد وعد معاليه بإيلاء هذه المواضيع الاهتمام اللازم بالإضافة إلى مواضيع أخرى تم التطرق إليها.