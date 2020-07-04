"بعد فقدان 4 كيلو "كوكايين".. مذكرة بفصل ضباط بالجملة

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بعد أسابيع من التحقيق في قضية فقدان 4كيلو "كوكايين" من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت، صدرت بالأمس مذكرة بفصل رئيس المكتب العقيد هنري منصور من مركزه الأساسي الى مركز قائد فوج أمن السفارات.

وتم تعيين العقيد عزت الخطيب رئيساً لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، وهو كان يشغل مركز قائد فوج أمن السفارات.

وشمل أمر الفصل 72 ضابطاً تم وضع بعضهم بتصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

وبالرغم من عدم إنتهاء التحقيقات في قضية إختفاء "الكوكايين"، إلا أنه بالإمكان وضع قرار فصل منصور إلى أمن السفارات ضمن خانة القرارات التي تتسم بالليونة حيث شهدنا في أوقات سابقة وضع ضباط بالتصرف وعدم إسناد أي مركز إليهم بالرغم من نيل بعضهم أحكام بالبراءة أو في بعض الأحيان لإرتكابهم مخالفات بسيطة.