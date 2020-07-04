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شريم: التغيير الحكومي وارد

4
JULY
2020
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اعتبرت وزيرة المهجرين غادة شريم أن "التغيير الحكومي وارد في أي وقت وظرف واذا كان رحيل الحكومة يحل الامور فلا مانع لأن المهم الوصول الى حلول لخلاص الوطن".
 
وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، نفت شريم وجود أي فيتو حكومي على "صندوق النقد الدولي"، قائلة: " لا فيتو على أحد وكل الاحتمالات واردة، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، كما أن الانفتاح على الشرق والغرب اذا أمكن لا مانع فيه، كل الاحتمالات واردة فبالنهاية نحن نريد مصلحة لبنان أولا وأخيرا".
 
أما عن تعاون الدول الخليجية، قالت شريم: "ما زال التعاون خجولا، ونتمنى أن يعود لخير لبنان فلطالما كان الخليج العربي الى جانب لبنان في جميع المحن".
 
ولفتت شريم الى أننا "نمر بظروف صعبة ويجب الاتكال على أنفسنا من دون إغلاق الأبواب مع الخارج، فإن قدمت لنا المساعدة نكون من الشاكرين أما اذا حرمنا منها فيجب أن لا نموت من الجوع".
 
وعن سؤال حول التحقيق المالي الجنائي، أكدت شريم أنه "لا يستهدف رياض سلامة، ولكن نحن نصر عليه لأنه الوسيلة الوحيدة لتحديد الخسائر وتوثيقها بالأدلة".
 
وختمت شريم: "نشد على يد فخامة الرئيس بمطلبه واصراره على التحقيق، فمن حق اللبنانيين معرفة من المسؤول عن الوضع المتأزم، فلا حقيقة ستظهر في ما خص الأموال المنهوبة من دون ذلك".
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