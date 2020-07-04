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عناوين الصحف ليوم السبت 4 تمّوز 2020

4
JULY
2020
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الأخبار

‫كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟
‫الدولار يتراجع في السوق السوداء: «تصحيح تلقائي» أم خشية الصرّافين من المصارف؟
‫«قيصر» لضرب السلطة المركزية السورية: التقسيم الاقتصادي أوّلاً!
علي الهقّ... شهيد الإبعاد والإفقار: أنا مش كافر

البناء

انتحارات الجوع الكافر» تصدم اللبنانيّين.. وتطلق موجة ‏غضب.. والدولار بـ 6500
رئيس الحكومة يحظى بدعم الحلفاء… ‏ولن ينفع التهويل لإدخاله بيت الطاعة ‏السعوديّ
عجلة التوجّه نحو الصين والعراق ‏وقريباً سورية.. دارت ولن تتوقف… ‏وأول الغيث نفط

الديار

محاولات الترويج للتغيير الحكومي تسقط أمام «سدّ» السراي
الحكومة تستعيد المبادرة بقوة غياب البديل وتفتح الباب للشرق
الان عون لـ«الديار»: المطلوب من الحكومة صدمة ايجابية وفرملة الانهيار.

اللواء

الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!
مفاوضات «النفط مقابل الغذاء» بين بيروت وبغداد.. والثنائي لن يقبل بحكومة بلا حزب الله

اللواء

الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!
مفاوضات «النفط مقابل الغذاء» بين بيروت وبغداد.. والثنائي لن يقبل بحكومة بلا حزب الله

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