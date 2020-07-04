أسرار الصحف ليوم السبت 4 تمّوز 2020

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البناء

خفايا

قال مصدر مالي إن كمية الدولارات التي دخلت مع فتح المطار زادت عن خمسين مليون دولار وهي ما تسبّب بتخفيض سعر الدولار في سوق الصرف أمس. واعتبرت المصادر أن موسم الصيف سيتكفّل بالتأثير على سوق الصرف بحيث يمكن أن يثبت السعر عند مستويات دنيا تقارب الـ4000 ليرة.

كواليس

ترقّبت جهات ليبية تواصلاً روسياً فرنسياً لإطلاق مبادرة سياسية لجمع الفرقاء المتنازعين، بحيث يحضر مؤتمر الحوار حول ليبيا إضافة للأطراف الليبية كل من تركيا وقطر ومصر والسعودية والإمارات وجهاً لوجه وتحضر تونس والجزائر. وقالت الجهات الليبية إن الوضع العسكري دخل مرحلة ستاتيكو تفتح باب السياسة.

اللواء

همس

يسجّل لوزيرة «سوبر» زيارات متكررة لمنطقة لبنانية، على خلفية التنسيق، في مجموعة من النقاط الحيوية الخطيرة..

غمز

تضاربت المعلومات حول لقاء سياسي هام، على خلفية «التساكن الجاري» بين الطرفين بين ضرورة اللقاء وحقيقة «النفاق»!

لغز

يخشى ناشطون من جولة تعديات، ما لم تبادر الأجهزة المعنية إلى كشف الفاعلين، نظراً لإنعكاسات ذلك.

الجمهورية

استغرب مرجع دبلوماسي محاولة أحد النواب رمي مسؤولية موازنات الدولة على موظف كبير فيما هو الذي كان يصوت على

الموازنات.

حذر سفير غربي مما يحصل في لبنان في الاونة الاخيرة في ظل إهمال واضح من السلطة وتخوف من حصول أعمال عنف تفجر البلد.

يجري تواصل بين رئيس حزب مسيحي وقيادي سابق في تيار في الأشرفية للتحالف في الانتخابات النيابية في دائرة رئيس الحزب.