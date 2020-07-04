المرابطون: السلام والرحمة على روح شهيد الوطن اللبناني الرفيق محمد علي الهق ..

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أصدر مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:



السلام والرحمة على روح شهيد الوطن اللبناني الرفيق محمد علي الهق الذي استشهد في مواجهة توحش فيدرالية المذاهب والطوائف، الذين نهبوا أموال اللبنانيين ودفعتهم إلى قمة البؤس والعوز والفقر وهم بتوحشهم لا يبالون.



والاخطر من كل ذلك أن أهلنا اللبنانيين ينظرون الى دم محمد علي الهق ولا يخرجون الى الساحات والميادين شاهرين سيوفهم ضد هذه العصابة الفاسدة، والتوجه إلى جحور هؤلاء المتوحشين قصورهم حيث يكدسون الأموال المنهوبة للبنانيين جميعاً.



واذا لم تنفّذ ما ترك لنا من وصية موجزة فنثبت أننا لن نرتقي الى ان نصبح شعباً جديراً بوطننا قادراً على مواجهة كارثة الجوع الوجودية التي تهدد لبنان ببقائه وطناً لنا جميعاً.



كلنا مع وطننا سنموت مثله بؤساً وقهراً وجوعاً.