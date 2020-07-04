قبرص تعلق منح تأشيرة السفر للبنانيين حتى إشعار أخر!

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أعلنت السفارة القبرصية في لبنان "أنه بعد قرار اليوم من السلطات المختصة في جمهورية قبرص بشأن تصنيف البلدان وفقًا لمعاييرها الوبائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضًا قرار المجلس الأوروبي الذي يتصل بهذا الأمر، تم نقل لبنان من الفئة ب إلى الفئة ج"، مشيرة إلى أن التصنيف الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 تموز. وأشارت السفارة إلى أن "هذا يعني أنه سيتم السماح فقط للمواطنين القبارصة وحاملي تصاريح الإقامة بدخول قبرص"، لافتة إلى أنه "لسوء الحظ يتعين علينا تعليق خدمات التأشيرة الخاصة بنا مرة أخرى حتى إشعار آخر". وأملت السفارة في إعادة لبنان إلى القائمة التي يسمح لها السفر إلى قبرص في أقرب وقت ممكن.