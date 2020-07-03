هذا ما تم بحثه في الاجتماع المالي في السراي

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم اجتماعًا ماليًا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرةالدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والمالية غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة،حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، نواب حاكم مصرف لبنان وسيممنصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، ألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشارا رئيسمجلس الوزراء خضر طالب وجورج شلهوب، عن جمعية المصارف نائب رئيس الجمعية نديم القصار وأمين السر وليد روفايل وروجيه داغر عضو الجمعية، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لبنك عودة سمير حنا.

تابع المجتمعون النقاش التقني في شأن المقاربة المالية واطلعوا على أوضاع السوق النقدية. كما تبلغوا من الحاكم التوجه لفتح الاعتمادات في المصارف لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية المدعومة التي أعدّتها وزارة الاقتصاد.