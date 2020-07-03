لجنة الاعلام في التيار: تقرير محطة ال MTV تضمن مغالطات عدة ومعلومات خاطئة ومفبركة

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‏صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في ‏التيار الوطني الحر البيان التالي:

بثت محطة MTV في نشرتها مساء اليوم الجمعة تقريرا عن اجتماع رئيس التيار جبران باسيل مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري تضمن ‏مغالطات عدة ومعلومات خاطئة ومفبركة وخصوصاً ما يتعلق بطلب رئيس التيار استبدال رئيس الحكومة حسان دياب. والقسم الكبير من الاجتماع تمحور حول الاصلاحات التي يجب ان تقوم بها الحكومة واقرار ما يلزم ‏من قوانين في المجلس النيابي ومنها الكهرباء، وحول وجوب ضبط سعر صرف الدولار من قبل حاكم المصرف المركزي تعزيزاً للاستقرار الامني والاجتماعي.