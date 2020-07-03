الامن العام: توقيف 6 اشخاص وختم محطة لبيع المحروقات

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اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه "في إطار متابعة مخزونات المشتقات النفطية وعدم احتكارها والتقيد بالأسعار الرسمية، ضبطت دورية من المديرية في ضهر البيدر، اللبنانيين (ع.ح.ج) و (م.أ.ط) يملكان شركتين لتوزيع المحروقات، واللبناني (ف. ف) صاحب محطة لبيع المحروقات، يقومون ببيع صفيحة المازوت بسعر أعلى من السعر الرسمي."

وكشفت في بيان ان دورية من المديرية ضبطت في سن الفيل وصيدا اللبنانيَّيْن (ز. هـ. ع) يملك محلاً لبيع الدرجات النارية و (هـ.ح.ن) مؤسس تطبيق ( LBP MARKET) والفلسطيني (ع.ع.ح) مؤسس تطبيق (سعر صرف الدولار لبنان) للتداول بالدولار الاميركي على مواقع التواصل الإجتماعي في السوق السوداء، يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص.

واوضحت انه بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم الى النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر.