وزير النفط العراقي: مستعدون لتسهيل الإجراءات للاستفادة من الخبرات اللبنانية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير تونس في لبنان محمد كريم بودالي، في زيارة وداعية، وكانت مناسبة تخللها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.





كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة خلال لقائه النائب ألبير منصور.





واستقبل الرئيس بري الوفد الوزاري العراقي الذي ضم وزير النفط والصناعة حسين عبد الجبار ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، بحضور وزيري الصناعة والزراعة عماد حب الله وعباس مرتضى وعضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان والقائم بالاعمال في السفارة العراقية أمين نصراوي.





وتخلل اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين، مأدبة غداء تكريمية.





وعلى الاثر، قال وزير النفط العراقي: "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري ووضعناه بأجواء المباحثات التي اجريناها صباحا مع الحكومة اللبنانية، وهي كانت مباحثات مكثفة. بدوره الرئيس بري استعرض العلاقات التاريخية الكبيرة ما بين العراق بلدا وحكومة وشعبا مع لبنان، واهمية ان تكون هذه العلاقات تمتلك مقومات الإستدامة والتطور. كما تمت مناقشة الفقرات المطلوبة من الحكومتين القيام بها. وقد أولى رئيس المجلس اهمية للتعاون في مجالات الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية اللبنانية والتي يرتادها العراقيون، وامكانية ان يكون هناك جهد مشترك بين البلدين في هذا المجال لضمان حصول التنافس وتقليص الكلفة على مرتاديها من الجانب العراقي".





أضاف: "كما ناقشنا الاطر الإقتصادية التي يمكن ان تطبق وتطور العلاقة في اطار التعاون بين البلدين، واكدنا ان الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتقنية المتوفرة لدى الشركات والمؤسسات التعليمية اللبنانية، وكذلك الافراد، واستعداد العراق كسوق ناهض وجديد ان يتعامل مع هذه الكفاءات معاملة مباشرة من دون ان يكون هناك اي تأثير على اتخاذ القرار بما يساهم في زيادة التنمية الوطنية".

بدوره، قال وزير الزراعة: "اللقاء مع الرئيس بري والسادة الوزراء اكد على متانة العلاقة بين البلدين وسبل التعاون في كل المجالات لا سيما الاقتصادية والثقافية والزراعية، على أمل ان تثمر هذه المباحثات نتائج إيجابية في المرحلة القريبة".





أما وزير الصناعة فقال: "سررنا أن نكون والوفد بزيارة الرئيس بري مع ممثلي الحكومة العراقية، وهي جاءت تتويجا للاجتماعات التي قمنا بها اليوم في اطار التعاون بين البلدين، حيث جرى البحث في المجالات التي يمكن ان يكون هناك تعاون بين لبنان والعراق فيها وخاصة في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والكيميائية والحديد وصناعات اخرى، اضافة الى النفط ومجالات أخرى".