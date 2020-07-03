هكذا توزَّعت إصابات "كورونا" الجديدة على المناطق

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نشرت وزارة الصحة العامة جدولاً بيَّنت فيه كيف توزعت إصابات كورونا الـ 34 التي سُجلت اليوم الجمعة بحسب الأقضية.
الحمرا (بيروت) إصابة، وطريق الجديدة (بيروت) إصابة واحدة.
اليرزة (بعبدا) 3 إصابات، الليلكي ، المريجة، الاوزاعي، حارة حريك (بعبدا) في كل منطقة إصابة واحدة.
عين سعادة(المتن) إصابة واحدة.
السمقانية (الشوف) إصابة واحدة.
عالية، شارون، شويفات، حي السلم(عالية) إصابة واحدة، كيفون (عالية) 3 إصابات.
برج فتوح فتقا(كسروان) إصابة واحدة.
بربارة(جبيل) إصابة واحدة.
عقبة_علما(زغرتا) إصابتان، كفر دلاقوس، كفر حتى، كفر ياشيت (زغرتا) إصابة واحدة.
الحويش(عكار) إصابتان، القيطع (عكار) إصابة واحدة.
برج قلاويه(بنت جبيل) إصابة واحدة.
قيد التقصي 4 إصابات