بعد الحديث عن إقفالها .. مدرسة القديسة ريتا في ضبية لن تقفل

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أعلن رئيس مدرسة القديسة ريتا في ضبية الاب بشارة الخوري، في بيان موجه الى الاهل ان "المدرسة لن تقفل وهي تستعد لاعادة التسجيل ولنهضة شاملة وتغييرات جذرية تتماشى مع زمن ما بعد كورونا والوضع الاقتصادي المالي العام".



وقال: "بعد المخاض العسير الذي فرضته الأوضاع العامة والظروف الراهنة في البلاد على مصير مدرسة القديسة ريتا- ضبية، اجتمعت الإرادات الطيبة والغيورة على مدرستنا والمؤمنة بدورها التربوي والتعليمي ورسالتها المسيحية الكاثوليكية المريمية، لتقول: "لا لإقفال مدرسة أولادنا".



وعليه، نحيطكم علما أن مدرسة القديسة ريتا في الضبية لن تقفل أبوابها بل هي مشرعة أمامكم وأمام أولادكم لنستعد معا للعام الدراسي المقبل 2020-2021، واصلين كل الجهود التي بذلنا سابقا بجهود أكبر وأكثر تنوعا نحن في جهوز تام لبذلها ولإنهاض مدرستنا ولتألقها في ساحل المتن الشمالي".



وأضاف: "نعم، نحن في انتظاركم لإعادة تسجيل أولادكم في مدرسة تستعد لنهضة شاملة وتغييراتٍ جذرية تبدأ بإعادة درس الأقساط المدرسية مع ما يرتبط بها من حسومات وتقديمات، وتمر بإعادة هيكلية إدارية وصولا الى تطوير برامجها ومناهجها لتتماشى مع زمن ما بعد كورونا والوضع الاقتصادي المالي العام".



وختم: "مدرسة القديسة ريتا - ضبيه التي أسستها الرهبانية المارونية المريمية في العام 1960، قدمت لتكبر وتتوسع بكم ومعكم، أنشئت لتبقى وتستمر في خدمة الوعي وبناء رجال الغد ونسائه. أنشئت لتمجيد الله.



شكرا يا الله! شكرا أيتها القديسة ريتا شفيعتنا، شكرا يا أصحاب الأيادي البيض.



نحن في انتظاركم وفي خدمة مستقبل أولادنا".