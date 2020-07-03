living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الحديث عن إقفالها .. مدرسة القديسة ريتا في ضبية لن تقفل

3
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس مدرسة القديسة ريتا في ضبية الاب بشارة الخوري، في بيان موجه الى الاهل ان "المدرسة لن تقفل وهي تستعد لاعادة التسجيل ولنهضة شاملة وتغييرات جذرية تتماشى مع زمن ما بعد كورونا والوضع الاقتصادي المالي العام".


وقال: "بعد المخاض العسير الذي فرضته الأوضاع العامة والظروف الراهنة في البلاد على مصير مدرسة القديسة ريتا- ضبية، اجتمعت الإرادات الطيبة والغيورة على مدرستنا والمؤمنة بدورها التربوي والتعليمي ورسالتها المسيحية الكاثوليكية المريمية، لتقول: "لا لإقفال مدرسة أولادنا".


وعليه، نحيطكم علما أن مدرسة القديسة ريتا في الضبية لن تقفل أبوابها بل هي مشرعة أمامكم وأمام أولادكم لنستعد معا للعام الدراسي المقبل 2020-2021، واصلين كل الجهود التي بذلنا سابقا بجهود أكبر وأكثر تنوعا نحن في جهوز تام لبذلها ولإنهاض مدرستنا ولتألقها في ساحل المتن الشمالي".


وأضاف: "نعم، نحن في انتظاركم لإعادة تسجيل أولادكم في مدرسة تستعد لنهضة شاملة وتغييراتٍ جذرية تبدأ بإعادة درس الأقساط المدرسية مع ما يرتبط بها من حسومات وتقديمات، وتمر بإعادة هيكلية إدارية وصولا الى تطوير برامجها ومناهجها لتتماشى مع زمن ما بعد كورونا والوضع الاقتصادي المالي العام".


وختم: "مدرسة القديسة ريتا - ضبيه التي أسستها الرهبانية المارونية المريمية في العام 1960، قدمت لتكبر وتتوسع بكم ومعكم، أنشئت لتبقى وتستمر في خدمة الوعي وبناء رجال الغد ونسائه. أنشئت لتمجيد الله.


شكرا يا الله! شكرا أيتها القديسة ريتا شفيعتنا، شكرا يا أصحاب الأيادي البيض.


نحن في انتظاركم وفي خدمة مستقبل أولادنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout