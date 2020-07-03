مدرسة لبنانية تقفل صفوف المرحلة المتوسطة وتصرف احد عشر مدرسة ومدرس

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في خطوة غير مدروسة وانتقائية قامت مدرسة اسعد عبود في بلدة عيتنيت والتي تديرها الراهبات الانطونيات باقفال صفوف المرحلة المتوسطة وصرف احد عشر مدرسة ومدرس من ذوي الخبرة والاقدمية والابقاء على صفوف المرحلة الابتدائية

وقد قام بعض المعلمين بالتوقيع على استقالتهم بعد تخويفهم وترهيبهم بعدم قبض مستحقاتهم من صندوق التعويضات في حال عدم التوقيع

علما ان هذه المدرسة مدعومة من الخارج من مؤسسة اسعد عبود بمبالغ شهرية ونقدية بالعملة الاجنبية وقد بدأ التعليم فيها منذ حوالي 70 سنة.



وقد قام اهالي البلدة بقرع الاجراس حزنا بعد تبلغهم بقرار الاقفال وصرف معظمهم من وظيفتهم.

ان ما حصل يعتبر امرا خطيرا في هذه المرحلة المصيرية الخانقة التي نعاني منها وفي شتى المجالات كونها تهدف الى تهجير المقيمين في هذه القرى والذين يعتاشون باغلبهم من هذه المدرسة وتقطع سبل العيش امامهم وامام عأئلاتهم وترغمهم على ترك منازلهم وبلدتهم طلبا للقمة العيش وقد ساهم اهالي البلدة في جميع الظروف بالوقوف الى جانب المدرسة وادارتها لتخطي الصعوبات.

كما انها تساهم في مرحلة لاحقة باقفال المدرسة كونها تعتمد فقط تعليم المرحلة الابتدائية والناس تتجه في الوقت الحالي نحو المدارس الرسمية

ان الطريقة التي اعتمدت بادارة الامور في المدرسة كانت انتقائية وممنهجة وغير مدروسة ولا تمت للدين ورسالة التعليم بشيء وتساهم في افراغ البلدة وجوارها من سكانها بدل دعمهم ومساندتهم وتوفير فرص العمل لهم لتثبيتهم في ارضهم.



بناء عليه نطلب من القيمين على المدرسة الراهبات الانطونيات ومؤسسة اسعد عبود اعادة النظر بالقرار المجحف بحق البلدة والجوار وخصوصا بحق المعلمين الذين افنوا حياتهم في سبيلها واعلاء صوت الحق والضمير فوق جميع المصالح الانية والشخصية . كما نطلب من المسؤولين عن المدارس الكاثوليكية والراهبات ورجال الدين الاجلاء النظر بعين الرحمة والانسانية لما يعانيه اهلنا ومنطقتنا والضغط لاصلاح الوضع ومعالجة المشكلة الحاصلة وبالسرعة الممكنة لما لها من تداعيات سلبية على المدرسة والاهالي والمعلمين والمنطقة والجوار.