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رئيس الجمهورية تسلم النسخة الأولى من ايقونة "والدة الاله سيدة لبنان" والتقى الوزيرة السابقة ندى البستاني

3
JULY
2020
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تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النسخة الأولى من ايقونة "والدة الاله سيدة لبنان"، التي قامت الراهبات المحصنات في دير سيدة الكرمل في حريصا بوضعها خصيصا لمناسبة المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، والتي كان تم تبريك النسخة الرئيسية منها من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس احتفالي أقيم للمناسبة في الصرح البطريركي في بكركي، بحضور ممثل الاب الاقدس البابا فرنسيس، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري. 
 
وجاء تسلم الرئيس عون النسخة الأولى من الايقونة، خلال استقباله الاب فادي تابت رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا، على رأس وفد ضم: امين عام مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك النائب العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الاب خليل علوان، ومدير عام مطابع الكريم الأب شربل مهنا، ووكيل مزار سيدة لبنان الأب جورج بو شعيا.
 
وقدم الاب تابت باسم الوفد الى رئيس الجمهورية النسخة الأولى من الايقونة، داعيا ان تحفظ لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة، عارضا شرحا عن رمزيتها بما يجعل منها ايقونة فريدة في لبنان والعالم. ووّجه الى الرئيس عون الدعوة لحضور احتفال تدشين كابيلا "بيت مريم" في مزار حريصا، حيث ستوضع الايقونة الرئيسية، وتفتتح امام عبادة المؤمنين. 
 
وشكر الرئيس عون الاب تابت والوفد المرافق مبادرتهم، مشددا على أهمية مزار سيدة لبنان الذي انشأه البطريرك المكرم الياس الحويك، اب لبنان الكبير، والذي بات صرحا دينيا ووطنيا عالميا، مهنئا الاب تابت على الجهود المبذولة من اجل ابراز أهمية هذا الصرح.
 
الوزيرة السابقة ندى البستاني
وفي قصر بعبدا، الوزيرة السابقة ندى البستاني التي عرض معها رئيس الجمهورية شؤونا عامة.  
 
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