شو الوضع اليوم؟

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في الشأن السياسي:

تشير مصادر متابعة ان التشويش الاعلامي بلغ اوجه أمس حول موضوع عودة الحريري الى السراي. في الواقع لقاء بري-باسيل لم تكن فحواه استقالة الحكومة الحالية لا بل بالعكس العمل على تفعيلها و تنشيط الاصلاحات و القوانين المرافقة و بالتالي لا صحة لأي كلام عن تسوية جديدة بين التيار و الحريري و لا مبرر لارتباك الرأي العام.



في الشأن المالي:

تراجع في سعر الدولار في السوق السوداء بعدما اقترب من ال ١٠٠٠٠ ل ل امس الخميس ليصل حتى الساعة الى قرابة ال ٩٠٠٠ وسط بلبلة في صفوف المضاربين بعد القرار باشراك المصارف في عملية بيع الدولار بحسب الحاجة على سعر ٣٩٠٠ ل ل.