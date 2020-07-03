عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 تمّوز 2020

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الأخبار

التوجه شرقاً

رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد

وفد عراقيّ في بيروت: النفط مقابل المنتجات الزراعية

حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)

الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم»

البناء

مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات الفيول والأدوية… واستولى على دولارات التحويلات

الوضع الحكوميّ: لا تعديل ولا تغيير ‏ولا استقالة…والحملة الإعلاميّة ‏مبرمجة

بريّ وباسيل: لقيام مصرف لبنان ‏بالتدخّل… ودياب: حرب تجويع ‏وتدخّلات دبلوماسيّة

الديار

«الانهيار» الاقتصادي دون «كوابح»... «الدولار» دون «سقف»... والاجراءات «عقيمة»

حزب الله «يجهض» «مناورة» إسقاط الحكومة... دياب «صامد» ويصعد «المواجهة»

تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين والعراق «أول الغيث»... ولا «عتمة» الاحد

اللواء

وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!

الحريري على شروطه... و «الموت الإقتصادي» يفجر الشارع.. والتحقيقات القضائية سبب العتمة