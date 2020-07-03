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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تمّوز 2020

3
JULY
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إن التصريحات والمواقف التي توحي بوجود مناخ سياسي لتغيير الحكومة هي تعبير عن حسابات سياسية محلية لبعض السياسيين في التقاط لحظة مؤاتية لتوجيه رسائل تخصّ حساباتهم وليست تعبيراً عما يفترض أنها مواقف الحلفاء الكبار.

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن التفاهم مع روسيا بات أقرب من فرص التفاهم مع تركيا بعد التطوّرات الليبية رغم وجود تركيا في حلف الأطلسي وقد نجحت روسيا بوضع تمدّد تركيا في ليبيا موضوعاً للتفاوض مع الأوروبيين مقابل التسليم بأحادية الدور الروسي في سورية.

 

اللواء

همس

نصحت جهات أوروبية صديقة لبنان بعدم التسرع بخيارات من شأنها أن تضعف مناخاته المالية عبر القارات الخمس؟

غمز

تكاد جهات مالية ونقدية دولية، تقف على مسافة أقرب إلى موظف رفيع مستقيل، منها إلى الوزير المعني.

لغز

قطع رئيس لجنة نيابية، نصف المسافة باتجاه التمايز النهائي عن فريقه السياسي، بانتظار السنتين المقبلتين.

 

الجمهورية

تستغرب جهات معارضة إنتقاد جهات سياسية مشاركة في الحكومة على أدائها واعتبار أنها فشلت من دون أن يستقيل هؤلاء الوزراء من الحكومة.

كشف نائب التقى عدداً من السفراء في الايام الاخيرة أنهم يبدون جميعًا إستغرابهم من عدم تنفيذ لبنان الاصلاحات المطلوبة
منه على رغم وضعه الخطير.

قال مرجع حكومي سابق لزواره إن السلطة الحالية تأخذنا إلى حيث لا نعرف ويبدو أننا فايتين بالحيط.

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