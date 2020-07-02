بعد اجتماع في السراي.. الصين تبدي استعدادها لتفعيل الشراكة مع لبنان

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، على رأس وفد، بحضور وزراء البيئة دميانوس قطار، الصناعة عماد حب الله، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، والسياحة رمزي المشرفية، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.

وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون على جميع المستويات. كما أبدى الوفد الصيني استعداده لتفعيل الشراكة مع لبنان. وكلّف رئيس الحكومة وزير الصناعة متابعة الاتصالات بشأن الملف المتعلق بإمكانيات التعاون.