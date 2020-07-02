الامن العام: توقيف صراف في مرجعيون يعمل بدون ترخيص واغلاق محطتين في زحلة ومزيارة لمخالفتهما لسعر الرسمي للمازوت

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "في اطار متابعة موضوع التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دورية من المديرية العامة للامن العام في مرجعيون اللبناني (و.ع.ق) يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية التي يتداول بها.

كما ضبطت دورية من المديرية في زحلة اللبناني (ج.ج.غ) يملك محطة للمحروقات، يبيع صفيحة المازوت بسعر 20،000 ليرة لبنانية مخالفا السعر الرسمي.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهما واحالتهما مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر.

كما قامت دورية من المديرية في بلدة مزيارة، بناء لاشارة النيابة العامة المالية، بختم محطة محروقات يملكها اللبناني (ج.م.ش) بالشمع الأحمر لعدم التزامه بالسعر الرسمي لصفيحة المازوت".