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بانو: الواجب اليوم تجاه المؤسسة العسكرية هو تقديم كلّ الدعم الممكن ورفع ميزانيتها في هذا الوقت العصيب

2
JULY
2020
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في حديث الى صحيفة "نداء الوطن" عن قرار قيادة الجيش الأخير بالإستغناء عن اللحوم في طعام العسكريين أثناء الخدمة، أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد انطوان بانو انه بادر الى الاتصال بمسؤولين في قيادة الجيش وبعدد من رفاقه الضباط في الوحدات العملانية، فأبلغوه أنه بسبب تدنّي القيمة الشرائية للأموال المخصصة لتغطية نفقات التغذية، ارتأى القيّمون تخفيض كمية اللحوم التي تُقّدم لوجبات العسكريين واستبدالها بالدجاج.
وشدد النائب بانو على أنّ الواجب اليوم تجاه المؤسسة العسكرية هو تقديم كلّ الدعم الممكن ورفع ميزانيتها في هذا الوقت العصيب على غرار دعم المستشفيات الخاصة والسعي لدعم القطاع التربوي، وقال: "هذا واجب عليّ كوني أولاً ابن المؤسسة العسكرية وثانياً كوني عضواً في المجلس النيابي".


وتمنّى بانو على "الأصوات النشاز التي نسمعها اليوم عدم اللعب على وتر الشعبوية واستثمار ما يجري في زواريب السياسة الضيقة، التي تحاول للأسف مرة جديدة رمي المسؤولية على عهد الرئيس العماد ميشال عون الذي هو من رحم الجيش".

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