لقاء إلكتروني لمنسق عام الانتشار الدكتور مارك زبال مع قطاع الشباب في فرنسا

أقام قطاع الشباب في التيار الوطني الحر في فرنسا لقاء مع الدكتور مارك زبال منسق عام قطاع الانتشار.

وقدم منسق التيار في فرنسا مارك هاشم الحاضرين الذين شرحوا مشاريعهم للمرحلة المقبلة.

وتقسمت المبادرات الشبابية الى ثلاث:

١- مشروع لدعم محاربة الفساد معتمدة على خبرات الحاضرين وتجارب في الدول الأوروبية.

٢- تسويق المنتجات اللبنانية لتشجيع الحرفيين ودعم الاقتصاد اللبناني

٣- تطوير منصة إلكترونية تعنى بحاجات الطلاب اللبنانيين في الانتشار وتشارك المعلومات الأساسية في كل بلد وتسهل انخراط الشباب في المجتمعات حيث يتابعون دراستهم والتواصل مع الجالية اللبنانية

وحضر اللقاء الدكتور سيلا فلفلي منسق اوروبا في التيار الوطني الحر الذي اعتبر ان أفضل رد على الحملات الهوجاء على التيار يكون في العمل والإنتاج وتقديم الحلول كل من موقع مسؤوليته لملاقاة مطالب المواطنين المحقة.

بدوره قدم الدكتور زبال مطالعة في الوضع السياسي العام ولا سيما الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان. وأكد انه لا يمكن الا ان يخرج لبنان من محنته وعلى رأس الدولة العماد ميشال عون. والمدخل بذلك هو بمكافحة الفساد وزج الفاسدين بالسجن. واعطى توجيهاته لتوزيع قوانين مكافحة الفساد التي اقرها تكتل لبنان وترجمها قطاع الانتشار القوي إلى اللغات الأجنبية على مجالس النواب والحكومات في فرنسا وأوروبا. واعتبر ان مستقبل التيار هو الشباب واثنى على عمل التيار في فرنسا.