عاجل - حالة وفاة .. وإنخفاض في إصابات الكورونا!

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 8 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1796 حالة".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 7 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (3 منهم من المخالطين)، وحالة وافدة بين الوافدين (من السعودية)"، لافتةً إلى أنّه "تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1242. كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليترفع العدد التراكمي للوفيات إلى 35".