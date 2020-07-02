توقيف 5 أشخاص وضبط أسلحة في طرابلس وتفريق مواطنين حاولوا الإعتداء على شاحنات في البقاع

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صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي:

"أوقفت يوم أمس وحدة من الجيش خمسة أشخاص عند مستديرة أبو علي - طرابلس، لإقدامهم على التهجم على دورية من الجيش وإطلاق النار في الهواء أثناء قيام عدد من المواطنين بتوقيف 5 شاحنات محمّلة بمواد غذائية. وقد ضبط بحوزة الموقوفين أسلحة حربية نوع كلاشنكوف عدد /3/ ومتمماتها ومسدس و/4/ رمانات يدوية.

أحيل الموقوفون مع المضبوطات على القضاء المختص.

وبتاريخه الساعة 1.00، وفي محلة المرج - البقاع عملت وحدة من الجيش على تفريق مواطنين كانوا يحاولون الاعتداء على ثلاث شاحنات تابعة للأمم المتحدة محمّلة بمادة السكر متّجهة نحو المصنع".