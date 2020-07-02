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رئيس الجمهورية وقع مراسيم ترقية ضباط في الأسلاك العسكرية كافة

2
JULY
2020
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم ترقية ضباط في الاسلاك العسكرية كافة، وتحمل هذه المراسيم الأرقام الاتية:  6535 و6536 و6537 ( ترقية ضباط في الجيش)، و 6538 و6539 ( ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي)، و 6540 ( ترقية ضباط في الامن العام)، و6541 ( ترقية ضباط في امن الدولة) و 6543 ( ترفيع ملازمين الى رتبة ملازم اول في الضابطة الجمركية  بعد صدور المرسوم 6542 بوضعهم على جدول الترقية).
 
وشملت الترقيات ضباطاً من رتب مختلفة، بدءا بضباط من رتبة عقيد وما دون في مختلف الاسلاك العسكرية.
 
النائب ادي معلوف
 
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب ادي معلوف وعرض معه الأوضاع العامة وعمل مجلس النواب واللجان المنبثقة عنه، إضافة الى حاجات منطقة المتن.
 
الاباتي ايلي معلوف
وفي قصر بعبدا رئيس دير مار يوحنا في الخنشارة الاباتي ايلي معلوف الذي عرض معه شؤونا وطنية وتربوية.
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