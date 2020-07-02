عصابة تقوم بضخ كميات كبيرة من العملة المزيفة في السوق

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:



توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام عصابة بترويج عملة مزيفة بكميات كبيرة في السوق اللبنانية.

بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية أفراد هذه العصابة، ومن بينهم:

ح. ا. (مواليد عام 1980، سوري)

ط. ك. (مواليد عام 1984، لبناني)



بتاريخ 24-6-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذت دوريات الشعبة كميناً محكماً في محلة طريق الجديدة أسفر عن توقيف (ح. ا.) وبتفتيشه ضبط بحوزته كيس بداخله مبلغ /31,700/ $ مزيف من فئة المئة دولار.

وبالتزامن تم توقيف (ط. ك.) في محلة قصقص، وبتفتيشه ومنزله جرى ضبط دفاتر شيكات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج العملة المزيفة –دولار أميركي وليرة لبنانية- بكميات كبيرة في السوق اللبنانية.

كما اعترف الثاني أنه استحصل على دفاتر الشيكات بطريقة احتيالية، ويستخدمها في عمليات نصب واحتيال، وانه يخبئ حقيبة بداخلها عملة مزيفة داخل منزل المدعو:

ع. س. (مواليد عام 1990، سوري) الكائن في محلة بيت مري، وبأن الأخير على علم بعمليات الترويج.

بالتاريخ ذاته، قامت قوة من شعبة المعلومات بمداهمة مكان إقامة (ع. س.) وتوقيفه، وبتفتيش منزله ضبطت حقيبة بداخلها مبلغ /9900/ $ و/550,000/ ل.ل. جميعها مزيفة.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.