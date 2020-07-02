عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2020

الأخبار: العتمة الشاملة بدءاً من الأحد؟
ممثل صندوق النقد لرياض سلامة: أنت تشعل سعر الصرف!
الديار: هل تبدأ انتفاضة شعبية بعد أن لامس الدولار الـ عشرة آلاف ليرة لبنانية ؟
تحذيرات أوروبية من الخطر الارهابي في لبنان... واتهامات واضحة للاتراك
صندوق النقد بعد «اجتماع عاصف» مع الوفد اللبناني: أين الاصلاحات؟
نداء الوطن: أوروبا لا تحبِّذ حلّاً بـ"أوكسجين" حكومة "وحدة وطنية"
سرقوا "اللقمة"... والآتي أعظم
اللواء: يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!
مخاوف دولية من تجدُّد العنف.. وتجاذب رئاسي حول التدقيق المالي
البناء: قمة بوتين أردوغان روحانيّ تؤكد وحدة سورية وسيادتها ورفض كل أشكال الحكم الذاتيّ / الشأن المعيشيّ يطغى على خطط الإصلاح والملفات السياسيّة.. وتصاعد حركة الشارع / التفاوض مع صندوق النقد شبه معلَّق… وتقرير اللجنة النيابيّة يُربك الحكومة وأرقامَها /
النهار: تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج
الجمهورية: باريس: وضع لبنان ينذر بالعنف
إرباكات تنغص فرحة العودة
the daily star: France alarmed by Lebanon crisis, urges quick reforms
l'orient le jour: Briser l’isolement ou mourir