عناوين الصحف ليوم الخميس 2 تموز 2020

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الأخبار: العتمة الشاملة بدءاً من الأحد؟

ممثل صندوق النقد لرياض سلامة: أنت تشعل سعر الصرف!

الديار: هل تبدأ انتفاضة شعبية بعد أن لامس الدولار الـ عشرة آلاف ليرة لبنانية ؟

تحذيرات أوروبية من الخطر الارهابي في لبنان... واتهامات واضحة للاتراك

صندوق النقد بعد «اجتماع عاصف» مع الوفد اللبناني: أين الاصلاحات؟



نداء الوطن: أوروبا لا تحبِّذ حلّاً بـ"أوكسجين" حكومة "وحدة وطنية"

سرقوا "اللقمة"... والآتي أعظم



اللواء: يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!

مخاوف دولية من تجدُّد العنف.. وتجاذب رئاسي حول التدقيق المالي





البناء: قمة بوتين أردوغان روحانيّ تؤكد وحدة سورية وسيادتها ‏ورفض كل أشكال الحكم الذاتيّ /‏ الشأن المعيشيّ يطغى على خطط ‏الإصلاح والملفات السياسيّة.. وتصاعد ‏حركة الشارع /‏ التفاوض مع صندوق النقد شبه معلَّق… ‏وتقرير اللجنة النيابيّة يُربك الحكومة ‏وأرقامَها /‏



النهار: تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج



الجمهورية: باريس: وضع لبنان ينذر بالعنف

إرباكات تنغص فرحة العودة

the daily star: France alarmed by Lebanon crisis, urges quick reforms

l'orient le jour: Briser l’isolement ou mourir