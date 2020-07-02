مصادر دبلوماسية أوروبية: لا مساعدات من دون إصلاحات

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نداء الوطن: قالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ"نداء الوطن" إنّ شروط الأوروبيين لمساعدة لبنان لا لبس فيها، فلا مساعدات من دون إصلاحات ملموسة، مؤكدةً بأنّ "سيدر" لم يعد ملائماً للبنان في المرحلة الحالية، كونه يحتاج بإلحاح الى ضخّ أموال بكمياتٍ كبيرة من "صندوق النقد الدولي" للخروج من عنق الزجاجة.

وأوضحت هذه المصادر في الوقت عينه بأنّ المساعدات الأوروبية ستقتصر على الانسانية منها، وستعطى مباشرة الى مؤسسات تعنى بالشؤون الانسانية والى الجيش وليس الى الدولة.

واعتبرت المصادر عينها بأنّ تكرار تجربة حكومة "الوحدة الوطنية" السابقة غير مفيد لأنّه ليس حلاً ناجعاً، كما برهنت التجارب السابقة أساساً، بل هي مجرّد "أوكسجين وهمي"، وبأنّ أوروبا لن تشارك في أيّ حلّ من هذا القبيل قطعاً.