امتعاض واسع من خطوة وزيرة العدل

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الديار: عن استقالة القاضي محمد مازح بعد احالته الى التفتيش القضائي، ترى اوساط 8 آذار ان هناك امتعاضاً واسعاً من خطوة وزيرة العدل ماري كلود نجم وتسأل الاوساط: ما هو جدوى الاصرار على احالته الى التفتيش القضائي ومساءلته مسلكياً وهو لم يتجاوز القانون ولم يخطئ. بل على العكس اجاد واصاب في قراره ورد ماء الوجه الوطني لكل لبناني بعدما «سوده» مدعو السيادة والانبطاح امام الاميركيين.

وتشير الاوساط الى ان هناك دعوة لوزيرة العدل ومن يقف خلف خطوتها وقرارها لرد الاعتبار لمازح كي لا تكون خطوة ناقصة في حق القضاء والاساءة اليه والى معنويات القضاة.