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لا اصلاحات... لا برنامج تمويل...

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مقدمة نشرة أخبار OTV - الاربعاء 1 تموز 2020

هذا الجواب المقتضب الذي حصل عليه النائب ياسين جابر من وفد صندوق النقد الدولي خلال لقاء مع وفد لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم كنعان، كفيل باختصار المشهد، "بلا طول سيرة"، وبعيداً من الدخول في تفاصيل الارقام وزواريب التباينات، التي فنَّدها كنعان اليوم، مختصراً تقرير اللجنة، بأربعة سيناريوهات للحلول بناء على خطة الحكومة، وبعد نقاش مستفيض مع جميع المعنيين، بلا تسييس.



وكانت لافتة فور انتهاء مؤتمر كنعان، سلسلة تغريدات لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فحواها ان عمل اللجنة خطوة اولى متقدمة على طريق اعادة التوازن لموقف لبنان التفاوضي واعادة الثقة بنية حقيقية للمحافظة على نظامنا الاقتصادي الحر وحفظ اموال المودعين.



واليوم، عقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه السادس عشر مع الصندوق، بمشاركة حاكم مصرف لبنان وفريق من البنك المركزي. وتناول البحث اليوم كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الاصلاحات المطلوبة بأسرع وقت، على ان تستكمل المشاورات الاسبوع المقبل.



في غضون ذلك، ظل موضوع التدقيق المركز والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان يتفاعل بعد تذكير رئيس الجمهورية به امس في مستهل جلسة مجلس الوزراء.



وبين مقولة الشركة المرتبطة بالعدو الاسرائيلي وافتراض حسن النية لدى المعترضين، يبقى الاساس ان عملية التدقيق التي وصفت سابقاً بالقرار التاريخي لم تبدأ بعد، ولا بد ان تبدأ، التزاماً بقرار الحكومة أولاً، وكإشارة واضحة الى اللبنانيين ثانياً، بأن استعادة الثقة ببعض المعنيين بمعالجة المأساة التي يعانون، أمر غير مستحيل.

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